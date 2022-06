CIVITANOVA - Un grave incidente è avvenuto questa maattina nella zona di Santa Maria Apparente, a Civitanova. Per cause ancora al vagio delle forze dell'ordine si sono violentemente scontrate una moto ed un vettura. Ad avere la peggio è stato il centauro: è stato portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++

Ultimo aggiornamento: 12:17

