L'auto sbanda e si schianta contro un albero: tre ragazze ferite, una portata d'urgenza a Torrette

CIVITANOVA - Stavano viaggiando alla periferia di Civitanova quando all’improvviso l’auto è sbandata ed è finita contro un albero. Una delle tre occupanti è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto ieri sera attorno alle ore 20,30 in via Giuseppe Di Vittorio non lontano dalla zona industriale di Santa Maria Apparente.

Nell’auto, una Suzuki Ignis stavano viaggiando tre ragazze, quando, per cause in corso di accertamento, la giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo che dopo alcuni metri ha finito la sua corso contro un albero ai lati della carreggiata, Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e della Croce Verde; gli operatori sanitari, una volta constatate le condizioni delle tre ragazze, hanno deciso per il trasporto all’ospedale di Torrette per una di loro. Le sue condizioni sono state giudicate piuttosto serie. Una seconda ragazza ha riportato delle lesioni in varie parti del corpo ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Sul posto sono giunte anche una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti che dovranno delineare le cause dell’incidente e la sua dinamica. La strada dove è avvenuto lo schianto in passato è stata ripetutamente teatro di incidenti automobilistici anche gravi.

