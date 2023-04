CIVITANOVA Indagine sul Cala Maretto, tutto archiviato. Lo ha deciso il gip Claudio Bonifazi che ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero Claudio Rastrelli per tutti e sei gli indagati: due ex amministratori della Cala Maretto srl Mauro Raschia, 34 anni di Civitanova, e Valerio Merolla, 39 anni di Sant’Elpidio a Mare (per appropriazione indebita); l’assessore comunale civitanovese alla Sicurezza Giuseppe Cognigni, 59 anni (per rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio), e tre militari della Capitaneria di Porto, il sottufficiale Pasquale Catapano, 47 anni e gli ispettori Michele Bottoni, 36 anni e Sharon Iuliano, 27 anni (per abuso d’ufficio). Le indagini, partite nel 2020, erano state eseguite dalla Guardia di Finanza attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, l’acquisizione e l’analisi di una corposa documentazione contabile, amministrativa e finanziaria e l’escussione di persone informate sui fatti.



Secondo l’iniziale ipotesi accusatoria i due amministratori del Cala Maretto succedutisi nel tempo, si sarebbero appropriati indebitamente di complessivi 88.915 euro della società, depauperando il patrimonio societario a scapito dei creditori e dei lavoratori dipendenti, l’assessore Cognigni era stato intercettato mentre diceva a Raschia di aver ricevuto esposti a suo carico, invitandolo a non lasciare più i cassonetti dell’immondizia fuori dal ristorante e anticipandogli che avrebbe mandato la polizia locale a fare controlli anche al Cala Maretto, mentre in merito alla Capitaneria di Porto, per gli inquirenti durante un controllo effettuato dagli ispettori Bottoni e Iuliano che trovarono un trancio di tonno sottovuoto scaduto tre giorni prima e alla fine non contestarono la sanzione amministrativa, Raschia avrebbe chiamato Catapano che a sua volta avrebbe telefonato ai colleghi affinché non contestassero le irregolarità emerse.

La richiesta di archiviazione



Per tutti il pm ha chiesto l’archiviazione con motivazioni differenti. Per Merolla (difeso dall’avvocato Paolo Giustozzi) e Raschia per mancanza di querela, con la Riforma Cartabia infatti l’appropriazione indebita è procedibile a querela anche nell’ipotesi aggravata dell’abuso di prestazione d’opera o nel caso in cui il danno è di rilevante gravità. Per l’assessore Cognigni la richiesta di archiviazione è stata “perché il fatto non sussiste”, non sarebbe stato a conoscenza di alcun esposto formalmente inoltrato alla polizia locale perché non ne erano stati inoltrati, e non era nella facoltà di disporre alcun controllo, compito questo che era del comandante della polizia locale. “Il fatto non sussiste” è la formula indicata dalla Procura anche per i militari della capitaneria di porto. Il Pm ha accolto quanto evidenziato dai difensori Giovanni Bora e Francesco De Minicis in merito al fatto che la sanzione per il trancio scaduto è applicabile ai soli esercizi che espongono alla vendita il prodotto scaduto e quindi non al ristorante, mentre in merito alla telefonata, sarebbe stato Bottoni a chiamare Catapano per avere un consiglio tecnico e per il pm non è sufficientemente provata «una sua interferenza nel veicolare dolosamente l’esito del controllo operato dai suoi colleghi che non erano nemmeno più sottoposti gerarchicamente a lui».

L'assessore comunale Cognigni

Soddisfazione per l’esito del procedimento è stata espressa dai difensori di tutti gli indagati, a iniziare dagli avvocati dell’assessore comunale Giuseppe Cognigni, Riccardo Sacchi e Federico Valori: «La vicenda sembrava francamente, e già ad un primo approccio, sopravvalutata. Lo svolgimento di alcune indagini difensive, in particolare l’audizione della comandante della polizia locale Daniela Cammertoni, ha consentito agli organi inquirenti di fare piena chiarezza sullo svolgimento dei fatti, precisando, da un lato, il reale svolgimento degli eventi e, dall’altro, ruoli, funzioni e competenze nell’ambito della pubblica amministrazione. Anche in questa circostanza abbiamo visto confermata la solerzia e l’attenzione che normalmente contraddistinguono la Procura di Macerata nella persona del dott. Claudio Rastrelli. Analoga conferma da questa vicenda si può trarre circa la sollecitudine e rettitudine del contegno amministrativo dell’assessore Giuseppe Cognigni». «Michele Bottoni, sottufficiale della Capitaneria di Porto – ha evidenziato l’avvocato Giovanni Bora –, ha appreso con soddisfazione la notizia dell’archiviazione e ringrazia non solo la famiglia che gli è stata vicino, ma anche il Pm che ha saputo leggere la vicenda e valutare i fatti serenamente sottraendosi alle ipotesi suggerite dalla polizia giudiziaria inquirente che non aveva neanche valutato come fosse stato lui a chiamare il suo superiore in grado e non il contrario, ed addirittura prima che quest’ultimo venisse contattato da altre persone. Si apprezza che il dott. Claudio Rastrelli abbia convenuto che la norma amministrativa non contemplava sanzione per chi non commercia, si aggiunge solo che il sottufficiale ha imposto la distruzione innanzi ai suoi occhi del prodotto scaduto, e ciò a tutela dei possibili futuri consumatori. Ancora un grazie al Pm ed al Gip che hanno posto velocemente fine a questa inchiesta che rischiava di arrecare pregiudizio anche alla carriera dei militari coinvolti». «Pur nella consapevolezza della assoluta trasparenza del proprio operato, Mauro Raschia, molto conosciuto a Civitanova e dintorni – ha dichiarato l’avvocato Alessia Pepi – ha appreso con viva soddisfazione l’esito giudiziale che finalmente pone fine alla lunga serie di sicuramente inopportuni commenti e proclami mediatici che hanno ingenerato nei mesi scorsi immeritato disagio e preoccupazione nel predetto». Altrettanta soddisfazione esprime l’avvocato Pepi le cui tesi «sulla assenza di procedibilità dell’ipotesi di incolpazione hanno trovato pieno accoglimento, come pure il merito della vicenda è stato riconosciuto come il legittimo esercizio di un’attività nel pieno rispetto delle normative di settore». Così l’avvocato Francesco De Minicis, difensore di Pasquale Catapano: «Avevamo detto sin dall’inizio che il luogotenente Catapano sarebbe uscito a testa alta da questa vicenda e questo è avvenuto. Apprezziamo la sensibilità del Pm che ha rivisto le proprie conclusioni alla luce delle considerazioni che le difese hanno fatto».