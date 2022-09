Incendio in una palazzina a Civitanova, evacuato l'edificio: una persona in ospedale

CIVITANOVA - Le fiamme sono iniziare a fuoriuscire all'improvviso dal quadro dei contatori elettrici, mentre le famiglie della palazzina di tre piani stavano ancora consumando il pranzo domenicale. L'allarme è scattato a Civitanova verso le 14 in via Andrea Dorian a Civitanova e sul posto è immediatamente arrivata la squadra dei vigili del fuoco.

Incendio in una palazzina, evacuate due famiglie

I vigili hanno provveduto a spegnere le fiamme ma a causa del denso fumo all'interno dell'edificio sono state evacuate due famiglie: le persone soccorse sono state sostenute con autoprotettori per facilitarei la respirazione mentre scendevano le scale e raggiungevano l'uscita. Un uomo in particolare è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 proprio a causa del fumo che aveva inalato. L’intero condominio è stato successivamente evacuato per i danni causati dall’incendio. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.