L'incendio nel garage si propaga alle case vicine: due intossicati all'ospedale

CIVITANOVA – Fiamme nel garage, il fumo invade il quartiere di San Marone e mette in allarme i residenti, preoccupati per quella colonna di fumo che si è alzata nella notte.

E in due finiscono al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova, dopo aver respirato del fumo. L'allarme è scattato questa notte, pochi minuti dopo l'una e venti quando i vigili del fuoco, con l'Aps e l'autobotte, sono intervenuti in via Leopardi per l'incendio di un garage. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto le fiamme erano già altissime e in poco tempo hanno distrutto tutto quello che c'era all'interno del capanno, dove erano ammucchiate, tra le altre cose, anche una bicicletta e uno scooter. Il rogo l'intervento immediato dei vigili del fuoco, ha provocato danni anche alle pareti e agli infissi delle due case vicine, confinanti. I due proprietari, che hanno respirato del fumo e tossivano, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova per accertamenti.

