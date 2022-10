Auto a fuoco in A14 a Civitanova, passeggeri messi in salvo. L'incendio ha distrutto una Peugeot

CIVITANOVA - Il fumo ha cominciato ad uscire dal cofano all'improvviso e in un attimo l'auto è stata invasa dalle fiamme. Distrutta dal fuoco mentre stava transitando sull'A14: fortunatamente i passeggeri sono riusciti ad uscire dall'abitacolo prima che fosse avvolto dalle fiamme.

Auto a fuoco in autostrada

È successo nella prima mattinata lungo il tratto di autostrada, all’altezza di Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, un veicolo, modello Peugeot Ranch, ha preso fuoco mentre procedeva in direzione Sud. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, che hanno proceduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo, che è andato completamente distrutto. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.