Aveva in casa quasi un chilo di droga: pusher arrestato. Segnalati due clienti che avevano appena fatto acquisti

CIVITANOVA - Nuovo colpo alla spaccio a Civitanova da parte della locale Guardia di Finanza: arrestato un 27enne, vecchia concosenza, trovato con quasi un chilo di stupefacenti in casa.

I finanzieri della Compagnia di Civitanova hanno individuato un appartamento della città, abitazione e laboratorio di un ventisettenne del posto, con precedenti specifici, ritenuto base di stoccaggio di sostanze stupefacenti destinati allo spaccio. Attraverso le conseguenti perquisizioni, locali e personali, eseguite con l’ausilio dell’unità cinofila della Compagnia, i finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 800 grammi di hashish, 90 grammi di marijuana, 45 grammi di cocaina, 760 euro in banconote di tagli diversi, ritenuto provento dell’attività illecita, nonché materiale strumentale al reato di spaccio. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Non solo, le Fiamme Gialle hanno individuato anche una coppia di giovani diciannovenni che avevano poco prima acquistato hashish dal pusher. Sono stati così sequestrati altri 49 grammi, circa, di sostanza stupefacente, trovata in possesso dei due, i quali sono stati segnalati al Prefetto per detenzione di stupefacente per uso personale.

