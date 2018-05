S'imbuca a festa nello chalet: 16enne ritrovato in spiaggia in coma etilico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Lo hanno raccolto in coma etilico alle quattro del mattino gli uomini dell’emergenza sanitaria. È l’epilogo della serata che si è scelto un sedicenne civitanovese ricoverato ieri mattina all’ospedale.Stando a quanto ricostruito dai carabinieridi Civitanova, il giovane aveva preso parte a una festa organizzata in uno stabilimento balneare sul lungomare sud. Un’imbucata, come si dice in questi casi, con un’appendice tutt’altro che segnata dal divertimento. L’allarme al centralino del 118 è arrivato attorno alle 4 di ieri mattina e segnalava un ragazzino che si era sentito male nel lungomare sud. Subito soccorso, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Civitanova e preso in cura dai medici. Per fortuna, si è pian piano ripreso fino a ristabilirsi del tutto.