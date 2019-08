Imbocca la superstrada ​a piedi: salvato dalla dottoressa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Disavventura a lieto fine per un anziano di Civitanova nel pomeriggio di mercoledì. L’uomo, un 84enne, si trovava a piedi nella zona del supermercato Happy Casa di via Einaudi quando ha perso il senso dell’orientamento. Invece di dirigersi verso il centro commerciale ha preso la strada opposta, finendo in pochi minuti di passeggiata all’interno della superstrada Foligno-Civitanova.Fortunatamente un’automobilista, una donna civitanovese, medico di professione, si è accorta dell’anziano e si è fermata per farlo salire in auto. L’uomo, infatti, rischiava seriamente di essere investito dai mezzi in viaggio ad alta velocità sulla Ss77. Alla prima piazzola di sosta la donna ha avvertito i carabinieri. La dottoressa ha accompagnato l’anziano da Happy Casa; dietro di loro i militari dell’Arma, intervenuti subito sul posto.