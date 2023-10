CIVITANOVA Soggiorna e consuma pasti per cinque mesi in un noto albergo civitanovese, ma alla fine va via senza pagare. Sia l’ospite sia l’amico che aveva garantito per lui sono finiti sotto processo per truffa. Il debito accumulato supera i 13.000 euro. Si è aperto ieri il processo a carico di David Bucciolini, 58enne originario di Tivoli, e Massimiliano Sacchi, civitanovese di 56 anni.

I fatti contestati risalgono al 2019, secondo l’accusa il 13 febbraio di quell’anno Bucciolini si era presentato all’albergo-ristorante insieme a Sacchi dicendo di aver bisogno di soggiornare nella struttura per un periodo lungo perché si sarebbe dovuto fermare a Civitanova per lavoro. La richiesta dunque era di pernottamento e vitto, tutto compreso. Sacchi, cliente da tempo della struttura e conoscente dei proprietari, aveva garantito per lui. In base a quanto poi denunciato dalla responsabile dell’albergo, dopo circa un mese e mezzo di vitto e alloggio praticamente gratuiti, la donna aveva chiesto di iniziare a saldare il conto che dopo circa un mese e mezzo era di poco più di 3.000 euro e Bucciolini avrebbe fatto un accredito di 4.900 euro che però non era andato a buon fine.

L'escalation

A tranquillizzare la responsabile a quel punto sarebbe stato Sacchi, dicendo che se ci fosse stato qualche problema con i pagamenti sarebbe intervenuto lui. Così da fine marzo Bucciolini era rimasto nella struttura a dormire e mangiare per un altro mese, accumulando altri 2.600 euro di debiti. Altra richiesta di pagamento e altro bonifico da 6.500 euro che però, come il primo, non era andato a buon fine. Sacchi era stato quindi ricontattato per saldare il debito dell’amico e dopo la rassicurazione che avrebbe provveduto lui stesso, Bucciolini era rimasto altri tre mesi fino al 22 luglio, per poi andare via.

A settembre un socio dell’albergo era andato da Sacchi per prendere il dovuto e quest’ultimo aveva consegnato un assegno postdatato (a novembre) di 10.000 euro. Quando la responsabile dell’albergo ha provato a incassare l’assegno, questo è risultato privo di provvista. A quel punto era scattata la denuncia.



Ieri mattina per i due imputati si è aperto il processo, la responsabile della struttura ricettiva si è costituita parte civile con l’avvocato Emanuela Branchesi, il difensore di Sacchi, l’avvocato Marco Pagliari, ha eccepito la nullità della lista testi della parte civile depositata prima della costituzione di parte civile e su questo il giudice si è riservato di decidere, poi l’udienza è stata rinviata al 3 maggio del prossimo anno per sentire i testimoni dell’accusa. «Il mio assistito – ha puntualizzato l’avvocato Pagliari - è completamente estraneo ai fatti e lo dimostrerà nel corso del dibattimento, è stato vittima di Bucciolini».