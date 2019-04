«Guida tu, non me la sento» ma l'amico esce di strada e finisce a botte

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - «Guida tu, io non me la sento» dice all’amico. Ma lui, poco dopo essersi messo al volante, finisce fuori strada. Il proprietario della macchina rimprovera l’amico che guidava e quello, come risposta, lo prende a botte, mandandolo al pronto soccorso con il volto tumefatto e pieno di lividi.Nottata decisamente movimentata per due amici che avevano deciso di trascorrere insieme il sabato. L’episodio è avvenuto l’altra notte ed ha visto protagonisti, loro malgrado, due amici, entrambi civitanovesi. Al termine della serata, arrivato il momento di rientrare a casa, uno ha chiesto all’altro di guidare la macchina al posto suo perché, dopo una notte all’insegna del divertimento, non se la sentiva di mettersi al volante.