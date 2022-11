Blitx della Finanza con i cani antidroga: in due giorni sequestrato un quintale di marijuana nelle Marche. Ecco dove

CIVITANOVA - Un altro maxi sequestro di marijuana nelle Marche. Dopo l'intercettazione di 86 kg di "erba" da parte della Guardia di finanza di Fermo a Porto Sant'Elpidio, le Fiamme gialle di Civitanova sono riuscite a bloccare la consegna di un altro ingente quantitativo di marijuana, ben 42 chili, stoccati nei magazzini di alcune società di spedizione ed in attesa di essere consegnate ai destinatari dei pacchi. Oltre un quintale di sostanza stupefacente è stato dunque sottratto alle piazze dello spaccio nel giro di pochi giorni.

Maxi sequestro i marijuana a Civitanova

In particolare a Civitanova, i finanzieri, con il costante ausilio delle unità cinofile in forza al reparto, hanno sottoposto a controllo sommario esterno i pacchi in attesa di essere consegnati ai destinatari.

Nel corso di tre distinti interventi, in seguito all’insistente segnalazione di svariati colli da parte del cane antidroga e ritenendo che i pacchi potessero contenere sostanze stupefacenti, la Guardia di finanza li ha aperti e ispezionati, dopo avere ottenuto l'autorizzazione del pubblico ministero di turno della Procura di Macerata. All'interno sono stati trovani complessivamente, circa 42 chili di marijuana che è stata sequestrata, mentre i tre destinatari dei pacchi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica.

Il precedente blitz a Porto Sant'Elpidio

Nel pomeriggio di martedì 15 novembre, i militari del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria, nel corso di un pattugliamento nella zona industriale di Porto Sant’Elpidio hanno notato tre uomini intenti a ricevere della merce da parte di uno spedizioniere. In maniera frettolosa e guardinga stavano provvedendo a concentrare diversi voluminosi plichi all’interno di alcuni locali adibiti ad ufficio. I militari della Guardia di Finanza, insospettiti, hanno deciso di controllare il contenuto dei pacchi che emanavano un forte odore di sostanza stupefacente. Fiuto azzeccato: contenevano marijuana. Oltre 86 chili di sostanza stupefacente.

Soci maceratesi di una Srl con sede a Roma e unità del Fermano

I tre uomini, originari del Maceratese, di età compresa tra i 26 e i 28 anni, sono risultati soci di una Srl (con sede legale a Roma ed unità locale nel Fermano) dedita a commercio all’ingrosso di merce on-line. I controlli sono stati estesi a un magazzino nella disponibilità dei 3 soci, all’interno del quale è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di marijuana sprovvisto di documentazione di acquisto o esami di laboratorio che ne attestassero la quantità di principio attivo. Il sequestro complessivo è stato di 86,140 kg di marijuana, con denuncia a piede libero dei tre responsabili.