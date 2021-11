Michela, mamma di 3 figli, uccisa da una malattia a 41 anni. Oggi pomeriggio l'addio nella chiesa di Maria Ausiliatrice

CIVITANOVA - Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità e le tante persone che la stimavano e la conoscevano. Lutto a Civitanova per la morte di Michela Gaetani, stroncata a 41 anni da una malattia contro la quale combatteva da tempo.

Madre di tre figli, era sposata con Luigi Tosoni, titolare del bar Fontana e storico tifoso della Civitanovese. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato dell’impresa funebre Lanzi, in via De Amicis. La cerimonia funebre verrà celebrata oggi alle 15 nella chiesa di Maria Ausiliatrice. La famiglia ringrazia «la dottoressa Eleonora Perugini per l’amorevole assistenza».

