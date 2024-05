CIVITANOVA - Una bella ripulita al porto, andando a scovare rifiuti nascosti rispetto alle ordinarie operazioni di raccolta dei rifiuti. È andata in scena la tradizionale iniziativa con la quale si apre la stagione di “Viviporto”, una rassegna che viene portata avanti da qualche anno dall’associazione dei diportisti Il Madiere. Si tratta della Giornata ecologica ed ha visto la partecipazione di un centinaio di volontari.

APPROFONDIMENTI CAMERINO Unicam, l’arboreto rinasce dopo 34 anni

Sarà un laboratorio verde a cielo aperto

Il ringraziamento

Soddisfazione è stata espressa da parte del Madiere, per bocca del presidente Pier Luigi Cipolla che ha anche rivolto un sentito ringraziamento ai partecipanti e al comandante della Capitaneria di Porto, Chiara Boncompagni, per la sua presenza alla manifestazione. La giornata di pulizia ha avuto anche il patrocinio del Comune, oltre a quello dell’Ufficio circondariale marittimo. L’evento si è svolto nell’arco di due ore e mezza in tutta l’area portuale. «Armati di tutto punto con sacchetti, guanti e cappellino dell’organizzazione – racconta Cipolla – un centinaio di volontari ha setacciato ogni angolo del porto raccogliendo una notevole quantità di rifiuti che poi sono stati depositati nello spazio attrezzato al conferimento del porto. Particolarmente gradita la presenza di molte famiglie con al seguito i loro bambini che si sono distinti per il loro impegno. Il porto è particolarmente caro ai civitanovesi e la grande adesione alla nostra iniziativa testimonia questo attaccamento». I rifiuti raccolti, accatastati nello spazio di conferimento, rappresentano, però, una vetrina del comportamento incivile di alcune persone che abbandonano immondizia all’interno dell’area portuale. Nel corso della mattinata sono stati trovate: plastica in quantità, bottiglie, lattine, retine ma anche una imbarcazione di vetroresina in pezzi che le mareggiate hanno portato a riva incastrandola tra sassi e sabbia. I rifiuti sono stati smaltiti dal Cosmari.