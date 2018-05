Provano a gettare la cocaina sotto l'auto: coppia di spacciatori nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Cocaina nell’auto, una coppia nei guai. Invano l’uomo ha cercato di disfarsi della droga, buttandola sotto la macchina: è stato visto dai carabinieri e, dopo la perquisizione domiciliare, denunciato insieme alla donna che era con lui.Sono un 47enne di origini pugliesi, ma residente a Civitanova, e una donna sudamericana di 36 anni. Mentre erano in corso i controlli l’uomo ha cercato di nascondere, gettandole sotto la macchina, alcune dosi di cocaina. A quel punto è scattata la perquisizione a casa, dove sono stati rinvenuti altri 20 grammi di cocaina e 2 di marijuana. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio in concorso.