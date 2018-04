Furto nella notte all'associazione Marinai: i danni sono più del bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Furto l’altro pomeriggio nella casetta di legno davanti alla Capitaneria di porto, che è utilizzata come sede dell’associazione Marinai d’Italia. Tanti danni per il furto di pochi spiccioli. «È successo tra le 12 e le 14 - ha raccontato Mario Romiti, che da tanto tempo fa parte dell’associazione - A quell’ora la casetta era aperta ma dentro non c’era nessuno. Chi è entrato - ha raccontato ancora Romiti - ha scassinato completamente la macchinetta del caffè». Tanti danni, come detto, per portarsi a casa soltanto pochi spiccioli, visto anche che da un paio di giorni la macchinetta del caffè era fuori uso. I malviventi non hanno toccato altro, probabilmente erano a caccia di denaro contante da utilizzare subito. «Abbiamo presentato una denuncia ai carabinieri e ora stiamo pensando di chiudere la casetta dell’associazione quando dentro non c’è nessuno» ha concluso Mario Romiti. Non è la prima volta che ignoti si introducono nella sede dell’associazione Marinai d’Italia e compiono furti del genere. L’ultimo è avvenuto soltanto pochi mesi fa. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Civitanova e si sospetta che l’autore del furto messo a segno l’altro ieri possa essere un personaggio noto nell’ambiente della tossicodipendenza.