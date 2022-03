Ladri fulminei in pieno giorno: l'auto parcheggiata in strada sparisce in 4 minuti, le immagini fanno il giro del web

CIVITANOVA – L’auto sparisce in meno di quattro minuti, il video fa il giro del web. Il furto lampo è avvenuto ieri ieri, nel pomeriggio, intorno alle 17.30. La vittima è Roberto Elisei, civitanovese, che si trovava a Barletta per motivi di lavoro per conto dell'azienda civitanovese presso la quale lavora.

«La macchina, aziendale, una Seat Leon è stata rubata in pieno giorno davanti al negozio di un nostro cliente nella zona industriale di Barletta – ha scritto in un post diffuso su Facebook Roberto Elisei, che ha anche pubblicato il video che immortala chiaramente il furto della macchina - Dentro, inoltre, c’era il mio laptop con cinque anni di storia della mia vita professionale». Dalle immagini diffuse sui social, che come era prevedibile hanno scatenato decine e decine di commenti e di reazioni piene di rabbia, si vede una macchina parcheggiare dietro la Seat.

