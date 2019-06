Rapine, furti e incendi â€‹di auto: arrestato un ricercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ricercato per svariati reati arrestato dalla Polizia a Civitanova.Si tratta di un 37enne del Sud Italia pluripregiudicato, colpito da un mandato di cattura della Procura di Macerata per una pena di 4 anni, 7 mesi e 25 giorni: nel 2006 aveva rapinato una banca ad Ancona ed ha in curriculum truffe in diverse zone, furti e ricettazione a Civitanova e Potenza Picena. Proprio a Civitanova era stato arrestato per furti e incendi di auto. E' stato rinchiuso nel carcere di Fermo.