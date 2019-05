Furiosa lite tra ballerine â€‹per una finestra lasciata aperta: arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Lite furibonda tra due entraîneuse per una finestra lasciata aperta, i vicini sentono tutto quel trambusto e chiamano i carabinieri. L’episodio è avvenuto all’alba di ieri in un appartamento abitato da due giovani donne, entrambe originarie dell’Est Europa. Erano circa le 5 quando le ragazze, dopo una notte di lavoro, hanno fatto rientro a casa. E, pochi minuti dopo, è scoppiata la lite. Una delle due ha aperto la finestra della camera da letto perché aveva caldo; l’altra, in disaccordo, l’ha richiusa poco dopo. Da qui il battibecco che nel volgere di pochi minuti si è trasformato in una lite furibonda. Le due hanno cominciato ad urlare in camera da letto e i vicini di casa, svegliati da tutte quelle urla ed esasperati anche per via dell’orario, temendo che stesse accadendo pure qualcosa di più grave, hanno chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia di militari della Compagnia di Civitanova. I carabinieri hanno riportato la pace e hanno fatto rientrare l’allarme.