Fugge in scooter e lancia ​mezz'etto di cocaina: arrestato un 22enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Nel corso di una fuga rocambolesca in sella ad uno scooter, inseguito dai carabinieri, aveva lanciato un involucro con oltre 50 grammi di cocaina purissima. È successo nel luglio scorso, per le vie del quartiere San Gabriele, e ora per questo episodio Oualid Soukratte, giovane marocchino, nonostante la sua giovane età, è finito in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale del Riesame di Ancona, che ha concordato con quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, che ieri sera intorno alle 22 hanno dato esecuzione all'ordine di custodia cautelare nei confronti del ragazzo.