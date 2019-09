Contromano a velocità folle si schianta sulla volante e aggredisce i poliziotti

di Benedetta Lombo

CIVITANOVA - Sfreccia su uno scooter Yamaha Tmax per le vie del centro senza patente, bloccato scatena il caos. Alle 7 di ieri mattina è finito in manette Oualid Soukratte, origini marocchine ma nato in Italia 23 anni fa e residente a Montegranaro. Ora è in carcere a Montacuto dove resterà almeno fino al prossimo 25 settembre quando sarà processato per direttissima, in abbreviato, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Tutto è accaduto qualche minuto prima delle 5 quando una pattuglia della Volante lo ha incrociato in una via del centro.Alla vista degli agenti il centauro, che indossava un casco nero integrale, ha cambiato direzione iniziando una folle corsa: ha prima imboccato contromano via Pola, poi si è diretto su vicolo Venere e dopo aver attraversato una strada pedonale, è finito nell’incrocio tra via Nave e corso Duca degli Abruzzi. Di fronte a lui ha trovato l’auto della Volante, gli è andato contro pensando di superarla salendo sul marciapiede invece è finito contro il mezzo degli agenti. A quel punto è scappato a piedi senza togliersi il casco, è stato raggiunto e fermato tra vicolo Venere e via Dalmazia. Lì il caos. Soukratte si è sfilato il casco e ha iniziato a urlare colpendo con calci e pugni gli agenti (15 e 5 giorni di prognosi), poi ha preso a testate un’auto parcheggiata.