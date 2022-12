Fuggono dal ristorante senza pagare la cena da 90 euro: presi, in auto hanno arnesi da scasso

CIVITANOVA - Di fronte al conto da 90 euro al ristorante hanno preferito la fuga, che però è durata poco: presi dai carabinieri sono stati denunciati anche per gli arnesi da scasso che avevano in auto.

Si tratta di un 45enne del fermano ed un 32enne ucraino, anche lui del fermano, fermati dai carabinieri a Civitanova dopo che si erano allontanati da un ristorante del centro dove avevano cenato, senza pagare il conto da 90 euro. Nella loro auto i carabinieri hanno cacciaviti, chiavi inglesi ed altri attrezzi idonei allo scasso che sono costati una seconda denuncia dopo quella per il conto non pagato. L'ucraino ne ha avuta una terza per un coltello che teneva nascosto nelle mutande.

Gli altri interventi

È stato un fine settimana intenso per i carabinieri del maceratese. A Civitanova patente ritirata e denuncia per un aconetano 31enne ed una locale 23enne. Patente addio anche per quattro maceratesi, per uno di esssi, trovato con 2,7 g/l di alcol è scattato anche il sequestro dell'auto. A Montecassiano sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti due giovani trovati di fronte ad un pub con piccole quantità di hashish. A Cingoli, invece, denuncia, patente ritirata ed auto sequestrata ad una 44enne trovata positiva all'etilometro dopo un incidente.

