In fuga dai carabinieri gettano l'hashish dal finestrino: in due nei guai

CIVITANOVA – In auto con l'hashish, non si fermano all'alt dei carabinieri e lanciano un involucro fuori dal finestrino della macchina in movimento: conteneva cinquanta grammi di hashish e in macchina ce ne erano nascosti altri venti.Nei guai due giovani del posto, denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo i carabinieri, quella droga sarebbe stata venduta ai giovani che la notte delle stelle cadenti si erano dati appuntamento lungo la costa civitanovese, per partecipare alle feste organizzate dai vari stabilimenti balneari per l'occasione.