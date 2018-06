Frana a terra con la bici: â€‹ragazzino 17enne d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Cade dalla bicicletta, un diciassettenne viene trasportato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, intorno alle 20.30, a Civitanova Alta. Vittima un ragazzo.Il ragazzo è caduto a terra all’improvviso e secondo una prima ricostruzione, che è al vaglio degli agenti della polizia stradale, non sarebbe stato urtato da nessuno. Al momento non si può escludere nulla: se sia stata una manovra sbagliata del giovane, oppure un improvviso ostacolo o la manovra di un altro mezzo o anche un guasto alla bici è ancora tutto da decifrare. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenute a sirene spiegate una ambulanza della Croce Verde e l’automedica del 118. Le condizioni del giovane ciclista sono apparse serie e il personale medico e sanitario ha disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Il diciassettenne civitanovese, comunque, non ha mai perso conoscenza, anzi, al momento dell’arrivo dei soccorritori della Croce Verde e del 118 parlava ed era perfettamente cosciente, anche se come è comprensibile era sotto choc.