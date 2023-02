CIVITANOVA - Da qualche giorno via Saragat e altre zone del quartiere di Fontespina sono videosorvegliate. E il Comune punta su un bando nazionale per il finanziamento di altre telecamere nei punti di Civitanova dove c’è necessità. Per quanto riguarda gli interventi ultimati, le spycam sono state installate all’interno del sottopasso pedonale Esso. Qualche giorno fa sono state posizionate anche lungo via Saragat.



APPROFONDIMENTI I CONTI L'amministrazione comunale di Macerata stralcia interessi e sanzioni sulle mini-cartelle

«Sono state installate due telecamere di contesto in via Saragat, una all’altezza dell’incrocio con via Pigafetta e via Bragadin, dove spesso si registrano, purtroppo, incidenti stradali – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni -, mentre un’altra telecamere è stata installata nella zona del bar Servidei. Due telecamere sono state posizionate nell’area verde che si trova di fronte alla bocciofila di Fontespina, una di fronte alla scuola primaria e un’altra di fronte alla scuola secondaria, nei pressi del campo da basket, sempre lungo via Saragat, e un’altra telecamera è stata installata dietro la chiesa di San Gabriele. È un grande lavoro – ha continuato l’assessore Cognigni – quello svolto da questa amministrazione per quello che riguarda le telecamere di sorveglianza. Siamo ad oltre 260 occhi elettronici installati in città. Per fine marzo ci sarà un bando nazionale, presenteremo richiesta per avere il finanziamento per nuove telecamere. Metà dell’importo sarà pagato dal Ministero degli Interni, l’altra metà dal Comune di Civitanova. È un bando al quale possono accedere quei Comuni che hanno già ricevuto un finanziamento per le telecamere. L’idea è di posizionarne all’altezza dell’uscita della superstrada e altre sulla rotatoria tra San Marone e Santa Maria Apparente, prima del nuovo McDonald’s», ha concluso Cognigni. Proprio di recente l’importanza delle telecamere di sorveglianza era stata sottolineata dal comandante della polizia municipale Daniela Cammertoni. Gli occhi elettronici, infatti, si era rivelati decisivi per ritrovare un anziano malato di Alzheimer. Un ottantacinquenne, infatti, meno di un mese fa, era scomparso da casa al volante della sua auto, che non guidava da tempo e che era ferma nel garage. La moglie aveva chiesto aiuto ad un vicino di casa e subito si erano attivate le ricerche da parte degli agenti della polizia municipale.



Grazie alle telecamere di videosorveglianza, l’auto era stata avvistata lungo via Aldo Moro. Ed è stato sul lungomare Sud che si erano concentrate le ricerche. La macchina, infatti, era parcheggiata nelle vicinanza del busto di Piermanni. L’anziano era sul molo, in ciabatte. L’anziano, fortunatamente, stava bene ed era stato riaffidato ai familiari. In quell’occasione Cammertoni evidenziò l’importanza delle spycam.