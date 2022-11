CIVITANOVA - Marciapiedi nuovi nel quartiere di Fontespina, partiti i lavori. Operai al lavoro. «L’intervento in questione si inserisce in un contesto di riqualificazione urbana che non interessa soltanto il centro, come dicono alcuni, ma anche tutti gli altri quartieri di Civitanova – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica – Da tempo i residenti chiedevano interventi, come era emerso dai vari incontri fatti nel quartiere, ed era venuta fuori la necessità di rifare i marciapiedi.

Il primo intervento, di circa 130 metri lineari, riguarda il rifacimento dei marciapiedi, ambo i lati, in via Pigafetta fino all’incrocio con via Bragadin. Costo totale 90mila euro. Il secondo, per circa 200 metri lineari, riguarda i marciapiedi di via Cristoforo Colombo, lato mare, nel tratto tra il sottopasso Broccolo fino all’intersezione con via Orsini. Il costo totale, in questo caso, è di 110 mila euro».



«Tutti i quartieri – ha continuato il sindaco Fabrizio Ciarapica - necessitano di interventi e l’amministrazione ha dovuto fare i conti con i limiti oggettivi che sono le risorse economiche a disposizione. La coperta è corta, ma abbiamo voluto tenere conto delle esigenze dei residenti della zona. A Fontespina, tengo a ricordare, è previsto il rifacimento dell’erba sintetica del campo da calcio del quartiere ed è in programma la realizzazione di una scuola materna. Tutti interventi mirati a migliorare la qualità della vita del quartiere. A Fontespina abbiamo realizzato la rotatoria lungo la statale adriatica per risolvere il problema della viabilità e del traffico e siamo intervenuti per riqualificare verde pubblico e diversi parchi. Da qui alle prossime settimane sono programmati una serie di interventi, anche importanti, che saranno annunciati nei prossimi giorni» ha concluso il sindaco Fabrizio Ciarapica.



In corso, proprio in questi giorni, anche l’installazione di telecamere di videosorveglianza tra San Gabriele e Fontespina, dal lungomare Nord agli edifici scolastici. Delle problematiche che interessano il quartiere di Fontespina si era parlato, la settimana scorsa, in un incontro organizzato dal comitato Cea.