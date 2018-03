Foglie nell'auto: signora 50enne trovata con 3 kg di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – L’hanno fermata per un normale controllo, ma quando hanno notato, nell’auto, alcuni residui di foglie, i finanzieri di Macerata si sono insospettiti ed hanno deciso di “visitare” la casa di quella 50enne di Civitanova, già nota per reati legati agli stupefacenti.Ed i sospetti degli uomini delle Fiamme gialle si sono rivelati centrati: i militari, all’interno del garage, hanno rinvenuto 6 sacchetti di plastica trasparente contenenti complessivamente 3,16 kg di marijuana, oltre ad una scatola di metallo con all’interno diverse bustine per il confezionamento dello stupefacente. La signora è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.