Fendi e Gucci a prezzi stracciati: ma le griffe delle scarpe sono fasulle: sequestro al mercato di Civitanova

CIVITANOVA - Scarpe Fendi e Gucci aprezzo stracciato, peccato che le griffe siano fasulle: sequestro della Finanza tra le bancarelle del mercato a Civitanova. Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro probatorio, presso il mercato settimanale di Civitanova Marche, 178 articoli, tra scarpe e ciabatte, riproducenti, palesemente contraffatti, i marchi Fendi e Gucci, procedendo alla contestuale denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Macerata di un cittadino italiano, per i reati di ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Trema ancora il cratere del 2016: scossa di terremoto di Magnitudo 2.6 ad Accumoli e sciame sismico nelle Marche

Ma è solo una delle ooperazioni della Finanza: i militari della locale Compagnia, con l’ausilio di 2 unità cinofile antidroga, hanno denunciato 6 soggetti per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato alle competenti Prefetture 4 consumatori di droghe, sottoponendo a sequestro, complessivamente, circa 50 grammi tra marijuana, hashish e cocaina. Le attività di polizia economico-finanziaria hanno consentito, inoltre, di individuare 6 lavoratori in nero risultati in forza a due attività commerciali operanti nel settore della ristorazione. Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti sarà irrogata, per ciascun dipendente non assunto, la c.d. “maxisanzione”, ammontante fino a € 43.200. Le operazioni di monitoraggio dei militari hanno permesso inoltre di sanzionare, nel Comune di Porto Recanati, 9 venditori ambulanti, di cui 8 sconosciuti al Fisco, sorpresi a proporre in vendita, sull’arenile, prodotti vari sprovvisti della prescritta licenza per la commercializzazione itinerante: nei loro confronti sono stati sottoposti complessivamente a sequestro amministrativo, da parte dei militari della locale Tenenza, 3.713 articoli, di cui 513 per mancanza delle informazioni minime per l’acquirente, prescritte dal Codice del Consumo in materia di sicurezza prodotti.