Droga nascosta in casa e nell'auto, la Finanza arresta un albanese

CIVITANOVA - I finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno sottoposto a controllo un cittadino albanese il quale, sceso dalla propria autovettura, alla vista degli operanti ha tentato di disfarsi di un involucro, risultato contenere circa un grammo di. In flagranza di reato, i finanzieri hanno proceduto alla perquisizione personale e dell'abitazione dell'uomo. In particolare, durante la perquisizione domiciliare, grazie al fiuto del cane antidroga Edir, è stato rinvenuto, occultato all'interno di una borsa di plastica contenente capi di vestiario, un involucro di cellophane trasparente contenente oltre 60 grammi di cocaina. La perquisizione è stata altresì estesa all'auto dell'uomo, dove è stato trovato un altro involucro contenente circa 1 grammo di cocaina. Complessivamente, sono stati sottoposti a sequestro circa 62 grammi di cocaina, l'autovettura utilizzata, 985 euro in contanti in vario taglio, ritenuti proventi dell'attività illecita, nonché materiale strumentale al reato di spaccio. L'uomo è stato tratto in arresto.