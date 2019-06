Figlio in codice verde: madre dà in escandenza al Pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Dà in escandescenze al pronto soccorso perché al figlio i medici avevano assegnato un codice verde. Per riportare la situazione alla normalità sono dovuti intervenire nella struttura dell'ospedale gli agenti del commissariato di polizia. Non c'era altro modo per calmare la signora. L'episodio è avvenuto l'altra notte. Un paio di ore prima al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta si sono presentati una donna e il figlio minorenne. Il ragazzino, visitato dai medici del pronto soccorso, aveva la febbre e il mal di gola e gli è stato assegnato un codice verde. Dopo un paio di ore, però, la donna ha cominciato a dare in escandescenze, prendendosela con i medici e gli infermieri del pronto soccorso perché il figlio non era ancora stato visitato