Ventunne fermato per un controllo: i poliziotti lo trovano con l'hashish

CIVITANOVA - Obiettivo sicurezza, attenzione sempre alta: martedì scorso intorno alle ore 23 in via Martiri di Belfiore i poliziotti procedevano al controllo di un veicolo a bordo del quale viaggiava un giovane di 21 anni residente in provincia di Fermo. I primi accertamenti permettevano di verificare che lo stesso era gravato da un precedente di polizia per possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente.

Per questo motivo e per il fatto che il giovane palesava segnali di nervosimo, i poliziotti effettuavano una perquisizione a seguito della quale, all’interno di uno zaino che il ragazzo aveva a bordo dell’auto, veniva rinvenuto un pacchetto di sigarette con all’interno una sostanza solida di colore marrone avvolta in una pellicola cellophane e un contenitore in plastica trasparente con all’interno hashish per un totale di circa 41 grammi. Il giovane è stato pertanto denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.