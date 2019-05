La fanno uscire di casa con una scusa e aprono la cassaforte col frullino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ladri in azione nella prima serata di ieri, una anziana è stata fatta uscire di casa con una scusa mentre i malviventi le ripulivano casa. Nel mirino è finita la cassaforte custodita in una abitazione in contrada Castelletta, nella zona Ovest, nelle campagne tra Fontespina e Civitanova Alta. È lì che è stato messo a segno il colpo ieri. Sul posto, subito dopo la segnalazione della vittima, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal maggiore Enzo Marinelli, che sono al lavoro per identificare la banda di malviventi e per ricostruire quanto è accaduto. Secondo una prima ricostruzione, comunque, i ladri avrebbero fatto uscire di casa la donna anziana attirandola fuori con una scusa mentre altri complici all’interno dell’abitazione di contrada Castelletta, armati di un frullino, sono riusciti ad aprire la cassaforte, da dove hanno rubato due orologi di valore.