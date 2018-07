Fanno il bagno col mare mosso: quattro persone salvate al largo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Mare mosso, soccorse in acqua quattro persone: è servito l'intervento dei bagnini del Csla per riportare a riva i bagnanti, che erano chiaramente in difficoltà in alto mare. L'episodio in questione è avvenuto intorno alle 10 del mattino.Due signore cinesi, e due uomini della zona si sono trovati in difficoltà, arrivati più o meno a 30, 40 metri dall'arenile. A causa delle grosse onde, infatti, non riuscivano in alcun modo a tornare a riva. I due bagnini del Csla se ne sono accorti immediatamente e sono saliti sul pattino per raggiungerli. In pochissimo tempo li hanno raggiunti, soccorsi e riportati a riva. Una delle due donne aveva bevuto un po' di acqua, ma fortunatamente stavano tutti e quattro bene.