L'incidente è falso, il nome del figlio però è vero: il truffatore ruba l'oro

CIVITANOVA – Con la scusa del falso incidente del figlio, deruba una anziana di tutto l'oro custodito in casa. Il truffatore conosceva il nome vero del figlio della donna, come sapeva pure che l'uomo, proprio in quelle ore, si trovava fuori città per motivi di lavoro. Un dettaglio questo, noto veramente a pochi, che ha fatto cadere nella trappola di un malvivente senza cuore una anziana di 83 anni. Il copione, purtroppo, è sempre lo stesso. Come sempre sono gli anziani le vittime.