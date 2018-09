Il falso corriere carica sul furgone 300 paia di scarpe e se ne va

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ritirare le scarpe, le caricano sul furgone per consegnarle al cliente ma non sono i dipendenti del corriere incaricato. Truffa da oltre 8mila euro quella perpetrata ai danni di un calzaturificio civitanovese. È stata messa a segno ieri mattina ma, vista l'organizzazione di cui necessitava, deve essere, per forza di cose, stata studiata a tavolino. Vittima una ditta che produce calzature per bambini. Ieri mattina il magazzino era aperto proprio per la consegna di alcuni ordinativi. Ed in partenza c'era uno stock di 300 paia di scarpe.Solo dopo qualche ora si sono presentati quelli del corriere reale per quella specifica consegna. A quel punto la truffa è stata evidente.