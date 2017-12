Il falso amico del figlio ruba 400 euro a casa dell'anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Malvivente senza cuore truffa una anziana signora e sparisce con 400 euro. Erano più o meno le 11 quando una signora sulla settantina, che vive in via Metastasio, nel quartiere di San Marone, stava tornando a casa dopo aver fatto spesa nel supermercato vicino.Ad un certo punto, praticamente sotto casa, si è imbattuta in un ragazzo, pare italiano e – secondo quanto ha riferito la vittima – con accento meridionale, che le si è presentato come un amico del figlio. Lo ha anche chiamato per nome, che era ovviamente giusto, come avviene in questi casi. Fatto sta che le si è presentato come un amico del figlio e si è offerto di aiutarla a portare dentro casa le buste della spesa. Sono stati parecchi i discorsi che quel truffatore le ha fatto: prima il riferimento al figlio, poi ha cercato di impietosirla con fantomatici problemi che avrebbe avuto al lavoro. La donna, lì per lì, qualcosa ha fiutato. E ha cercato di mandarlo via con pochi spicci. Ma lui, confondendola, è riuscito a salire in casa sua e, alla fine, è riuscito a farsi consegnare i soldi che teneva custoditi in camera da letto: 400 euro. La vittima, dopo aver capito di essere stata truffata, sotto choc, è scesa in strada e ha chiesto aiuto ai suoi vicini di casa. Sono stati loro a chiamare la polizia.