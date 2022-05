Ex volontaria stroncata da un male che non le ha lasciato scampo a 46 anni: Croce Verde in lacrime

CIVITANOVA - Lutto nella Croce Verde, se ne è andata Andrea Miklasova. Ex volontaria dell’associazione, aveva 46 anni: da tempo lottava contro una malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. È morta l’altra notte, poco dopo le 23, in ospedale, dove era ricoverata da qualche giorno. Oggi l’ultimo saluto.

La notizia della scomparsa di Andrea ha lasciato profondamente addolorati i tanti militi della Croce Verde che negli anni passati avevano avuto modo di conoscerla e di fare volontariato fianco a fianco con lei. Nella Croce Verde, infatti, la donna era stata volontaria per alcuni anni. Andrea Miklasova lascia il marito Raffaele Angelino Daniele, il figlio Pasquale, il padre Ivan e il fratello Maros. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia della donna, tra questi quello della Croce Verde.

«Ieri alle ore 23.30 è venuta a mancare la nostra ex militessa Andrea, l’intera associazione si stringe nell’immenso dolore ai suoi familiari e a quanti le hanno voluto bene». Andrea Miklasova aveva lavorato, inoltre, presso lo studio medico del dottore Jiries Akram. Oggi alle ore 9.45 il corteo funebre partirà dalla sala del commiato di San Marone, in via De Amicis, diretto verso la chiesa di San Carlo Borromeo dove, alle ore 10, saranno celebrari i funerali. La salma sarà tumulata al cimitero di Civitanova Alta.

