Oggi l’ex premier Giuseppe Conte in piazza XX Settembre per sostenere la candidatura a sindaco di Silvia Squadroni

CIVITANOVA - L’ex premier Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, sarà presente oggi alle 16 a Civitanova per sostenere i candidati della lista del Movimento 5 Stelle e la candidata sindaco del terzo polo Silvia Squadroni. L’appuntamento è previsto in piazza XX Settembre.

Presenti all’iniziativa la parlamentare 5 Stelle civitanovese Mirella Emiliozzi e il consigliere comunale Stefano Mei, ex candidato sindaco e capolista della squadra del M5S che si presenterà alle comunali. La presenza di Conte in città era stata annunciata proprio da Mei nelle scorse settimane, quando aveva incontrato il presidente dei 5 Stelle a Roma per consegnargli la lista elettorale.

Conte è il primo big della politica nazionale ad arrivare a Civitanova in questa campagna elettorale per le amministrative del 12 giugno. Dopo mesi di contatti con il centrosinistra i grillini hanno deciso di virare sul progetto di Silvia Squadroni aderendo al polo civico. La coalizione è formata da 4 liste: SiAmo Civitanova, RiformiAmo Civitanova, Fare Civitanova e Movimento Civitanova, che è appunto la lista dei 5Stelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA