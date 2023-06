CIVITANOVA Perde il braccio sinistro, ma non si arrende e torna a sfornare pizza. Un’arte che ama e che ora vuole insegnare ai ragazzi disabili. È la storia di Mattea Gottardo, originaria della Puglia ma residente a Civitanova, ex pizzaiola, che è tornata a fare quello che più la rende felice: sfornare pizza. E lo ha fatto nel corso di una iniziativa che il Centro ambulatoriale Santo Stefano Kos di Porto Potenza le ha dedicato. La sua è la storia di chi non si arrende alle difficoltà e non si dà per vinto.

Da tanti anni e fino al 2010 Mattea era una nota e apprezzata pizzaiola in città, tanto da ricevere anche riconoscimenti e premi, come lo storico ventesimo posto al campionato mondiale di pizza di Salsomaggiore, su oltre 500 concorrenti.

Poi il crollo delle sue condizioni di salute. Un lungo calvario, segnato da un importante percorso di riabilitazione e di ripresa. Tutto è cominciato anni fa con un braccio che ha cominciato, stranamente, a gonfiarsi. La diagnosi è tremenda: pannicolite cronicizzata e fascite con elefantiasi. Un nome strano per una malattia rara che, nel giro di poco tempo, ha reso il braccio sinistro di Mattea di dimensioni abnormi e fonte di dolori lancinanti. Ben presto, poi, si è prospettato l’inevitabile: l’amputazione.

L'infezione



Per Mattea, tuttavia, i problemi sembrano non finire mai e, da un’ulteriore infezione, la donna viene costretta su una sedia a rotelle. Un calvario cui Mattea risponde incredibilmente con il sorriso, senza arrendersi e seguendo con grande impegno il percorso di riabilitazione, personalizzato e multiprofessionale, predisposto da Santo Stefano Kos. Ora Mattea è tornata a fare quello che più le piace.

«Quando faccio la pizza mi sento felice. E vorrei insegnare questo splendido mestiere, che è anche un’arte e una grande motivazione, a tutti i ragazzi disabili» ha detto. Ecco allora l’iniziativa che il Centro ambulatoriale Santo Stefano Kos di Porto Potenza le ha dedicato. Una “pizzata” speciale durante la quale Mattea ha sfornato quaranta squisite pizze, deliziando tutti i presenti. «Mattea è un esempio per tutti per la sua forza interiore – ha commentato la direttrice del Centro ambulatoriale di Porto Potenza, Cristina Nardi – l’obiettivo della riabilitazione è consentire al paziente di tornare ad una vita sociale più possibile vicina a quanto faceva prima. Proprio come nel caso di Mattea».