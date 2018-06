L'ex amante la minaccia e le imbratta l'auto: espulso dalla città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - La loro relazione d’amore finisce e lui, l’amante, la minaccia durante una scenata di gelosia, la chiama al telefono, le imbratta l’auto e le scrive messaggi. E lei, in una circostanza, si vede anche costretta a chiamare la polizia. E lo denuncia per stalking.Per l’uomo era stato disposto il divieto di avvicinamento: lui avrebbe dovuto tenersi alla larga dalla sua ex amante, ad almeno un chilometro di distanza. Poi la misura è stata inasprita dalla magistratura: disposto nei suoi confronti il divieto di dimora. Ora non può risiedere a Civitanova. L’uomo dà un’altra versione della storia e si difende, dicendo che non la pedinava, ma semplicemente faceva la sua vita.