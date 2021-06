Esce di casa e si toglie la vita in un campo: il drammatico gesto di un uomo di 51 anni

CIVITANOVA - È uscito di casa all’alba, ha raggiunto un campo e si è impiccato.

Dramma nella mattinata di ieri a Civitanova Alta. Una pattuglia dei carabinieri ha notato un furgone parcheggiato di traverso, sulla strada. I militari dell’Arma sono scesi per controllare la situazione e si sono accorti che appeso ad un ulivo c’era il cadavere di un uomo. Si tratta di un civitanovese di 51 anni. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare.

