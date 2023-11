Civitanova, esce con il cane ma non fa ritorno a casa: ritrovata dopo qualche ora una ragazzina di 13 anni

CIVITANOVA Ricerche terminate a Civitanova Alta. Dalle 12 di oggi (12 novembre) Carabinieri, Vigili del Fuoco e cinofili erano in allarme per la scomparsa di una ragazza di 13 anni uscita con il cane e non più tornata a casa. La zona pattugliata è stata quella di Contrada Castelletta.

LEGGI ANCHE: Addio piccolo e bello, il monito di Merloni a Pesaro: «Pmi, accorparsi per sopravvivere»

Il ritrovamento

Il ritrovamento intorno alle 14 dopo qualche ora di ricerca.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO