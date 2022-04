Entusiasmo e tanta voglia di fare. Ristoranti sold out e chalet già pronti: la città è pronta ad accogliere i turisti

CIVITANOVA - A Civitanova si preannuncia il pienone in occasione di Pasqua e Pasquetta. I ristoranti sono sold out e anche gli stabilimenti balneari sono pronti ad accogliere i visitatori. «Aspettiamo i turisti a braccia aperte», dice Mara Petrelli, presidente provinciale dell’Abat, associazione dei proprietari degli stabilimenti balneari e proprietaria dello chalet Lido Cristallo, sul lungomare Sud.



Le festività pasquali, come da tradizione, sono il punto di partenza, da sempre, della bella stagione. E gli operatori balneari sono fiduciosi. Attesi oggi e domani i turisti mordi e fuggi che arrivano dall’entroterra e dalle città dell’Umbria. «Viviamo un po’ la stessa situazione che abbiamo vissuto un anno fa – ha spiegato Petrelli –. Tante persone decidono all’ultimo minuto di concedersi una breve vacanza. L’estate? La situazione economica non è certo delle migliori e anche la guerra rappresenta un’incognita per quanto riguarda il turismo dall’estero. Il turismo last minute prende sempre più piede. E questo vale anche per la Pasqua. Magari una famiglia vede che c’è il sole, prende la macchina e parte per raggiungere le nostre coste: penso, ad esempio, ai turisti dell’Umbria. Siamo sicuri che verranno a trovarci, il meteo sarà fondamentale in questo senso. Per quanto riguarda le presenze dal Nord Italia, invece, probabilmente dovremo aspettare il mese di agosto».

Gli operatori balneari civitanovesi non hanno perso tempo. «Quasi tutti gli chalet e i ristoranti del litorale sono aperti. La gente verrà sicuramente a fare una passeggiata, a prendere un caffè, a fare un aperitivo e a mangiare al ristorante. Speriamo vengano davvero tantissime persone, noi siamo pronti ad accoglierle a braccia aperte. Con il sole il successo è assicurato. Per quanto riguarda il cartellone dgli eventi, aspettiamo cosa deciderà di fare il Comune e quando cominciare a programmare», ha concluso la presidente provinciale dell’Abat.



Prosegue la sesta edizione dell’International Street food, in programma anche oggi e domani al Varco sul Mare. Un evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. Infine oggi alle 18 in piazza Conchiglia spazio alla musica con Mark Zitti&Friends. E la Pinacoteca civica Moretti effettua delle aperture straordinarie con entrata e visita guidata gratuite.

