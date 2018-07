Emergenza alcol: soccorsi tre giovani ubriachi Uno finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ancora un weekend ad alto tasso alcolico lungo la costa, ancora giovani (e giovanissimi) soccorsi dopo svariati bicchieri di troppo. In tre sono stati soccorsi dal personale medico e sanitario della Croce Verde e del 118: in un caso, il più grave, è stato necessario il trasferimento all’ospedale della Città Alta. Tra loro, anche una ragazza non ancora diciottenne.I primi due soccorsi sono avvenuti in contemporanea, sul lungomare Piermanni. Una ragazza 17enne di un Paese del Nord Europa, che stava trascorrendo una serata di divertimento con il fratello e alcuni amici, si è sentita male dopo aver esagerato con l’alcol. Poco dopo problemi per un 18enne: per fortuna i casi si sono risolti facilmente. Più grave il terzo, a San Marone: a terra, riverso tra le automobili parcheggiate, c’era un giovane uomo, che non sembrava dare segni di vita. L’uomo, sulla trentina, aveva esagerato con l’alcol e si è sentito male. E’ stato caricato a bordo del mezzo dell’emergenza sanitaria e trasportato subito all’ospedale di Civitanova.