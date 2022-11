CIVITANOVA - Scuole cittadine sempre più green e attente alle buone pratiche a favore dell’ambiente. Gli istituti della città che nel 2021 hanno aderito al programma Eco-Schools promosso dalla Fee (Foundation for Environmental Education) sono stati premiati con sei Bandiere Verdi e certificati per i lavori svolti dagli alunni nel corso dell’anno scolastico sui temi dell’ecosostenibilità e tutela del pianeta. I riconoscimenti sono stati assegnati agli istituti di Civitanova: Via Ugo Bassi, Via Tacito, Via Regina Elena, Sant’Agostino, al Bonifazi e al liceo delle Scienze Stella Maris.

La cerimonia



Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna dei vessilli da parte della delegazione istituzionale formata dall’assessore Barbara Capponi e dalla referente Fee per le Marche Patrizia Servizi che hanno incontrato una rappresentanza degli studenti. Presenti docenti e referenti dei progetti e i dirigenti scolastici Maurizio Armandini, Edoardo Iacucci, Pamela Tomassi. L’assessore Capponi ha portato i saluti del sindaco Fabrizio Ciarapica e dell’amministrazione comunale, congratulandosi con ragazzi e insegnanti per l’ottenimento della Bandiera Verde. Da parte loro, gli studenti hanno illustrato gli elaborati sui temi ambientali ed hanno declinato i temi esaminati dalla commissione, che ha scelto di premiare le scuole civitanovesi per le attività realizzate e le buone pratiche attuate di concerto con Comune e associazioni, misurandone i risultati concreti.

«Siete voi giovani i migliori ambasciatori dell’ambiente – ha detto l’assessore Capponi rivolgendosi ai ragazzi in occasione della consegna dei vessilli – perché spesso agite da traino virtuoso per le buone pratiche ecologiche all’interno della vostra famiglia. Vi chiedo di portare lo stesso impegno e messaggio di salvaguardia ambientale nelle vostre case, tra i vostri amici: solo agendo insieme si possono ottenere grandi risultati». Grazie al progetto, le scuole civitanovesi sono dunque entrate a far parte di una squadra internazionale, come ha spiegato Servizi. L’assegnazione della Bandiera Verde contribuisce anche all’ottenimento della Bandiera Blu Fee, in quanto i progetti ambientali che la città mette in atto rivestono un ruolo di fondamentale importanza anche ai fini della conferma del bollino blu.