Vicino ad uno stabilimento balneare con la cocaina 36enne in manette

PORTO POTENZA PICENA - Agenti del Commissariato di Ps di Civitanova Marche hanno arrestato un 36enne di origini campane, notato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di uno stabilimento balneare a Porto PotenzaPicena. Fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti polvere bianca, risultata essere al Narcotest cocaina.La perquisizione estesa all'abitazione dell'uomo consentiva di rinvenire numerosi involucri pronti ad essere spacciati, tutti contenenti cocaina per un peso di circa 16 grammi, un bilancino elettronico di precisione, sostanza da taglio e quanto necessario per il confezionamento delle dosi. Il 36enne è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.