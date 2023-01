​Droga, arrestato un 25enne a Civitanova: il giovane trovato con oltre un ettogrammo tra hashish e marijuana

CIVITANOVA- E' stato arrestato ieri pomeriggio a Civitanova - con udienza di convalida nella giornata di oggi (12 gennaio) in cui ha patteggiato la pena di un anno e 4 mesi più 6000 euro di ammenda e una serie di servizi verso la collettività - un giovane di 25 anni trovato in possesso di droga. Lo stesso giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre era alla guida della propria auto per poi essere perquisito anche nella propria abitazione.

La scoperta

Dopo aver scoperta una modica quantità di sostanza stupefacente addosso, all'interno della casa sono stati trovati 177 grammi di droga suddivisi tra 107 grammi di hashish e 70 grammi di marijuana con tanto di bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.