Droga,armi e soldi: due ragazzi arrestati e altri tre denunciati

CIVITANOVA – Droga, soldi e armi in casa, due giovani operai civitanovesi finiscono in manette. Denunciati altri tre uomini, un ventiseienne, anche lui civitanovese, un cinquantaduenne e un ventunenne. È il bilancio di una tripla perquisizione in altrettanti appartamenti, effettuata dai carabinieri della Compagnia di Civitanova. Nel corso di una perquisizione all’interno di un appartamento, al momento dell’irruzione dei carabinieri, in casa c’erano due 24enni, entrambi civitanovesi. Alla vista dei militari dell’Arma i due hanno cercato invano di nascondere un panetto di droga, cento grammi di hashish, all’interno di uno sgabuzzino. In casa c’era anche un bilancino di precisione, ma la sorpresa era in un garage una pistola calibro, con matricola abrasa e 29 cartucce. Sono stati In un altro appartamento, dove si trovava un 26enne civitanovese, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 13 mila euro in contanti, tre grammi di marijuana e due grammi di hashish e un trita-erba. Anche in questo appartamento non mancavano le armi: i carabinieri hanno sequestrato, oltre alla droga, anche due coltelli, uno da 29 e 32 centimetri e un manganello telescopico. E’ stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi. Nella terza, ed ultima, perquisizione sono stati rinvenuti dai militari tre proiettili per fucili di tipo militare, un proiettile per pistola calibro 9x19 e un proiettile calibro 22, circa un grammo di hashish e un bilancino di precisione. Denunciati dai carabinieri due uomini, uno di 52 anni e l’altro di 21.