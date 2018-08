Dosi di cocaina confezionate nascoste nel comodino: nei guai due spacciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Negano tutto ma il fiuto del cane antidroga li smaschera: nella rete della Finanza due pusher tunisini, uno arrestato e l’altro denunciato.I militari della Compagnia di Civitanova hanno sequestrato 36 dosi di cocaina e un grammo di hashish. Un tunisino è stato arrestato ed un connazionale denunciato a piede libero. Sviluppando alcuni elementi acquisiti nel corso dell’attività info investigativa i militari hanno individuato una abitazione a Civitanova ove erano alloggiati due tunisini collegati con lo spaccio di stupefacenti. Nel corso della perquisizione locale i due soggetti hanno negato ogni addebito, ma il fiuto del cane anti droga ha scovato lo stupefacente nascosto dentro un comodino della camera da letto: 36 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 37 grammi e quasi un grammo di hashish oltre ad un bilancino di precisione e un coltello con residui di stupefacente. Un tunisino di 24 anni, tra l’altro non in regola con le norme che disciplinano l’immigrazione, è stato arrestato; un suo connazionale di 25 anni, invece, è stato denunciato a piede libero.