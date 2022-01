Donna si getta nelle acque del mare, salvata in extremis grazie all'allarme lanciato da un passante

CIVITANOVA - Si butta in mare, una passante la vede in acqua e chiama immediatamente i soccorsi. Salvata una anziana, che è stata poi trasportata all’ospedale di Civitanova Marche in stato di ipotermia. È successo nella prima mattinata di ieri, nel tratto di mare antistante la spiaggia libera del litorale Sud, in zona stadio.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 8 quando una donna si è accorta di una persona tra le onde del mare, poco distante dalla riva. Si trattava dell’anziana che, soltanto pochi minuti prima, vestita, si è buttata tra le acque fredde del mare, che ieri era particolarmente mosso. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, allertati in tempo dalla passante. L’anziana è stata raggiunta e subito trasportata sulla terraferma. Come si diceva, era già in stato di ipotermia. Dopo le prime cure sul posto, è stata caricata a bordo di una ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per essere sottoposta a dei controlli. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco del locale distaccamento. Tempestiva la chiamata della passante che ha fatto sì che l’anziana venisse subito raggiunta in mare. Una segnalazione provvidenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA